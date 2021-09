Gäste vom Samstag, 11. September, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten

Nach einem Corona-Infektionsfall in der obersteirischen Aqualux-Therme Fohnsdorf am vergangenen Samstag, 11. September rufen die Behörden Besucher auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Laut Bezirkshauptmannschaft Murtal war die infizierte Person am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 19.30 Uhr zu Gast. Bei Auftreten von Symptomen solle man das Gesundheitstelefon 1450 mit dem Hinweis "Therme Fohnsdorf′′ zu kontaktieren, damit die behördliche PCR-Testung veranlasst werden kann.