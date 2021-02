Isabelle Daniel versorgt Sie täglich mit unserem neuen Corona-Insider. Wie geht es weiter mit der Pandemie? Wie schlägt sich Österreich? Was plant die Politik? Alle Antworten im Corona-Insider, täglich neu.

Willkommen in der dritten Welle



Die Geschichte wiederhole sich immer zwei Mal – das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce, schrieb einst Karl Marx. Ein Satz, der in dieser Pandemie eindrücklich widerlegt wird. Sorry für die bad news bei prächtigem Frühlingswetter, aber die Geschichte wiederholt sich in Europa und bei uns gerade zum dritten Mal. Und, dass es eine Farce sein mag, mag stimmen, die Gefahr, dass es freilich eine neuerliche Tragödie wird, ist aber erdrückend groß.



Den ganzen Corona-Insider lesen Sie mit oe24plus.