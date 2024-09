Corona ist zurück! Wo die Zahlen jetzt rasant steigen

Experten rechnen mit einer neuen Corona-Welle - das sind derzeit die Hotspots in Österreich.

Die Corona-Zahlen in Österreich sind zuletzt wieder deutlich angestiegen. Vorherrschende Variante ist dabei die Untervariante KP.3, die sich aus JN.1 entwickelte. Experten rechnen auch heuer wieder mit einer Herbst-Welle, die dieses Jahr aber deutlich früher kommt.

Corona-Hotspots

Die steigenden Infektionszahlen sind auch im Abwasser-Monitoring gut sichtbar. Deutlich am meisten Fälle gibt es dabei in Wien, gefolgt von Kärnten und Tirol. Am wenigsten Fälle gibt es im Burgenland.

© https://abwassermonitoring.at/dashboard/ ×

In der Bundeshauptstadt meldeten sich in der vergangenen Woche 1.834 Personen wegen einer Covid-Infektion krank. Derzeit werden 40 Patienten in Wiener Krankenhäusern wegen Covid behandelt, einer davon befindet sich mittlerweile auf der Intensivstation.

Trotz steigender Zahlen sei eine Maskenpflicht in Wien momentan nicht geplant, betont Bürgermeister Michael Ludwig. Er empfiehlt jedoch freiwilliges Masken-Tragen in Öffis und Arztpraxen.