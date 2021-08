Corona-Kommission: Warnung vor starkem Anstieg

Die Neuinfektionen werden weiter stark steigen. Die Impfquote stockt, warnt die Corona-Kommission.

Wien. Urlaubsbedingt hat sich die Corona-Ampel-Kommission gestern nicht physisch getroffen, aber zumindest eine schriftliche Bewertung abgegeben. Und diese zeigt, dass der starke Fallanstieg weitergehen wird.

Starke Steigungen in allen Bundesländern

Auch gestern wurden immerhin 850 neue Corona-Fälle bestätigt. In allen Bundesländern bis auf das Burgenland gehen die Experten von teils sehr starken Steigerungen aus. In Tirol und Vorarlberg wird der Trend mit plus 36 Prozent angegeben. Im Österreichschnitt werde das Plus 24 Prozent betragen. Nur im kleinsten Bundesland solle es nur bei drei Prozent liegen.

Testzahlen sinken

Die Testzahlen sinken indes. Die Impfquote stockt. Die „Abklärung“ liege österreichweit bei 64 Prozent. Allerdings wird die Hälfte der Fälle wieder auf „Haushalte“ zurückgeführt. Was übersetzt bedeutet, dass man den Ursprungsherd nicht kennt.

Die Rate der asympto­matischen (zum Testzeitpunkt) Fälle wird mit 29 Prozent angegeben.

Der Altersdurchschnitt der Erkrankten liegt derzeit bei 31,4 Jahren. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen steigen die Fälle in den letzten drei Wochen wieder an. Aber noch auf relativ niedrigem Niveau.

Anstieg auch auf Intensivstationen

Die Prognose geht von ­einem Anstieg auf den Intensivstationen von derzeit 46 auf 74 aus. Auf Normalstationen könnten die Patienten von 146 auf 227 bis zum 25. August ansteigen. Derzeit sind erst rund 55 Prozent vollständig geimpft.