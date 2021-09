Corona-Kritiker startet Schule

Steirischer Unternehmer will „Alternative“ zum „derzeitigen System“ anbieten.

Der für seine Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung bekannt gewordene steirische Unternehmer Adolf Prugner renovierte in Grafendorf bei Hartberg ein ehemaliges Schulgebäude, um laut eigenen Angaben künftig Eltern und Schülern eine „Alternative“ zum „derzeitigen System“ bieten zu können.



Am 14. September, wenn das Schuljahr in der Steiermark startet, wird das Gebäude aber leer bleiben.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!