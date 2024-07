Corona: Neuer Impfstoff gegen JN.1-Varianten eingetroffen

Kostenlose Auffrischung insbesondere für Personen ab 60 Jahren weiterhin empfohlen

Die erste Lieferung der neu zugelassenen Corona-Impfstoffe für JN.1-Varianten sind in Österreich angekommen und umfassen rund 92.000 Dosen. Sie können im Laufe der kommenden Woche von Impfstellen bestellt und verimpft werden. Das gab das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt und erinnerte in diesem Zusammenhang, dass die Vakzine weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen. Die jährliche Auffrischungsimpfung wird weiterhin für Risikopersonen und ab 60 Jahren empfohlen.

Auch bisher ungeimpfte Personen gelten mit einer Impfung mit einem angepassten Variantenimpfstoff als ausreichend geschützt, hieß es weiter. Der Variantenimpfstoff wurde von der Europäischen Arzneimittel Agentur (EMA) empfohlen. Für die Saison 2024/25 fiel diese Empfehlung auf Impfstoffe, die gegen die JN.1-Variante gerichtet sind (Corminaty von BioNTech/Pfizer). Insgesamt wurden für die Impfsaison 2024/25 1,2 Millionen Dosen bestellt.

Wer sich impfen soll

Das Nationale Impfgremium (NIG) hat diese Impfempfehlung für Österreich geprüft. Wie 2023 wird allen Personen ab zwöfl Jahren für einen bestmöglichen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen eine Impfung mit den neuen Vakzinen empfohlen. Vor allem Personen ab 60 Jahren, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf aufweisen sowie medizinischem Gesundheitspersonal wird die Impfung besonders empfohlen. Auf persönlichen Wunsch ist die Impfung auch für Säuglinge und Kinder ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat möglich.

Die Impfstoffe können wie gewohnt über den BBG e-Impfshop abgerufen werden. Zwischen Bestellung im BBG e-Impfshop und der Anlieferung an die späteren Lieferadresse werden drei Werktage benötigt. Es ist jedoch auch möglich, einen späteren Wunschliefertermin auszuwählen. Die Impfungen sind bei zahlreichen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten verfügbar, teilweise auch bei öffentlichen Impfstellen von Städten und Gemeinden.

"Die Covid-19-Impfung ist weiterhin im österreichischen Impfplan verankert und nach wie vor für alle Menschen in Österreich gratis. Die Impfung ist sicher, schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf und lang anhaltenden Folgen wie Long Covid. Daher lautet mein Appell auch heuer: Lassen Sie sich rechtzeitig impfen", wurde Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zitiert.