Deshalb wird jeder Ungeimpfte Corona bekommen

Bis jetzt sind viele Menschen von einer Corona-Infektion verschont geblieben. Ausschlaggebend dafür ist, dass sich gut geschützt wurde oder eine Impfung. Doch die Chancen sind hoch sich einmal im Leben ohne Impfung mit dem Virus zu infizieren.

Die Corona-Impfung sollte der große Wendepunkt in der Pandemie sein. Ende 2020 wurde bereits die ersten Menschen mit einer Corona-Impfung vor dem Virus geschützt. Mittlerweile, ein Dreivierteljahr später, ist die Durchimpfungsrate weit fortgeschritten. Das Virus wird dennoch nicht verschwinden, das Risiko einer Ansteckung sinkt aber mit jeder weiteren Impfung. Gleichzeitig wird sich jeder Ungeimpfte langfristig mit dem Virus infizieren, so das Wissenschaftsmagazin Quarks.

Studien zufolge steckt ein Corona-Infizierter drei bis neunmal so viele Personen, wie bei einer Grippe. Durch die weitreichenden Öffnungsschritte nehmen die Kontakte wieder zu und geben dem Virus damit die Möglichkeit sich weiter zu verbreiten.

"Selbst wenn immer mehr Menschen immun sind: Das Virus mutiert, tendenziell kann es in Zukunft auch Geimpfte besser infizieren. Es gibt immer noch genug, die das Virus infizieren kann und nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Das Virus wird daher weiterzirkulieren und jeder Mensch kann im Laufe des Lebens mehrfach damit in Kontakt kommen. Daher wird sich wohl jeder Mensch mindestens einmal mit dem Virus infizieren", so das Magazin weiter. Studien des Imperial College of London zeigen, das ungeimpfte Personen ein dreifaches Risiko einer Infektion haben wie vollständig Geimpfte. Wann sich eine Person mit der Virus infiziert hängt der Studie zufolge von Alter und Impfstatus ab.