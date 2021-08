Corona: Schon 4 Mal so viele Fälle wie 2020

Aktuelle Corona-Situation ist vier Mal heftiger als im Sommer 2020.

Rudi Anschober, der ehemalige Gesundheitsminister der Grünen, ahnt Böses: „Im letzten Jahr erreichten wir die 1.000 Neuinfektionen pro Tag erst Anfang Oktober“, warnt er – unter anderem – seinen Nachfolger Wolfgang Mückstein.



Der sagt offen: „Die Delta-Variante sorgt für den Anstieg bei den Infektionen. Noch ist die Lage in den Spitälern nicht besorgniserregend.“



ÖSTERREICH zeigt die aktuellen Corona-Zahlen, die vor allem ein Bild zeichnen: Die vierte Welle rollt bereits an. In den letzten 24 Stunden gab es 951 Neuinfektionen.



Die ganze Story und die Prognose von mit Gesundheitschef Ostermann lesen Sie HIER mit OE24 PLUS. Gleich anmelden.