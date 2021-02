Nach den Semesterferien kehren die Kinder und Jugendlichen wieder in die Schulen zurück, aber nur mit einem negativen Test.

Die ab den Semesterferien geplanten neuen Regeln für die Schulen werden vorerst bis Ostern gelten. Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag an.Die Volksschüler kehren an allen fünf Tagen der Woche zurück, die anderen im Schichtbetrieb. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist allerdings nur mit negativem Selbsttest an der Schule möglich.Wie der Ablauf hier nun aussieht und welche Folgen das Verweigern eines Tests hat, lesen Sie mit oe24plus.