Corona-Ursprung: Patient 0 wurde endlich gefunden!

Fast zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie scheint nun "Patient 0" gefunden zu sein: Eine Verkäuferin auf dem Tiermarkt war die ersten infizierte Person.

Der kanadische Coronavirus-Experte Michael Worobey behauptet, endlich den Urpsrung der Corona-Pandemie gefunden zu haben: Demnach soll eine Verkäuferin auf dem Wuhan-Markt die erste infizierte Person gewesen sein. Die weiteren Infektionen konzentrierten sich ebenfalls auf dem Markt, auf dem Wild- und Haustiere verkauft werden. Damit gilt die Theorie, dass das Virus aus dem Labor stammt, als ausgeschlossen.

Worobey hatte Fälle untersucht, die von zwei Spitälern in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan gemeldet worden waren, bevor die Gesundheitsbehörden am 30. Dezember 2019 wegen des bis dahin unbekannten Virus Alarm schlugen. Schon damals hatten die Behörden den Markt als Ursprungsort der Pandemie identifiziert. Kritiker hatten danach allerdings Zweifel angemeldet, dass es sich tatsächlich um den Ursprungsort der Pandemie handele. Sie meinten, dass sich die Behörden zu früh darauf festgelegt hätten – und somit Fälle, die nicht mit dem Markt in Verbindung standen, bei der Suche nach dem Ursprung aussortiert hätten. Besonderes Augenmerk galt dabei einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der als ersten nachgewiesenen Covid-Fall die Erkrankung eines Mannes angab, der den Markt nie besucht hatte.

WHO-Untersuchung räumt Fehler ein

In dem WHO-Bericht hieß es, der Mann sei bereits am 8. Dezember erkrankt. Worobey recherchierte nun allerdings nach und stellte fest, dass der 41-jährige Patient erst am 16. Dezember am Coronavirus erkrankt sei. Dazu berief sich der Forscher auf ein Videointerview, eine Fallbeschreibung in einem wissenschaftlichen Artikel sowie eine Krankenakte, die alle auf den Mann passen.

Auch Peter Daszak, ein Seuchenexperte aus dem früheren Untersuchungsteam der WHO, sagte der US-Zeitung "New York Times", er sei von Worobeys Analyse überzeugt: "Das Datum 8. Dezember war ein Fehler".