Corona-Variante JN.1 löst überraschende Symptome aus

Britische Forscher haben zwei völlig neue Symptome entdeckt.

Die Corona-Zahlen gingen in Österreich zwar zuletzt zurück, vorbei ist die aktuelle Welle aber noch lange nicht. Eine Unsicherheit ist dabei der Anstieg der Omikron-Untervariante JN.1. Diese könnte die Welle noch in die Länge ziehen oder in einigen Wochen zu einer weiteren Spitze führen.

Neue Symptome

Laut Experten ist die neue Variante besonders „hinterlistig“. JN.1 ist äußert ansteckend und verfügt zudem über eine Vielzahl von Veränderungen am Spike-Protein, so wie es bereits bei Pirola beobachtet wurde. Die Veränderungen führen dazu, dass sich das Virus schneller als bisher in den Zellen einnisten kann und der Körper länger für eine Immunantwort braucht. Man infiziert sich also leichter und bleibt länger krank.

Wie Auswertungen des britischen Office for National Statistics (ONS) ergeben, unterscheiden sich bei JN.1 auch die Symptome. Betroffene leiden nicht nur an Schnupfen oder anderen grippeähnlichen Symptomen, sondern auch an Schlafstörungen und Angstzuständen. Britische Forscher betonen gleichzeitig, dass die Symptome nicht direkt mit der Krankheit zusammenhängen müssen. Ob eine an Corona erkrankte Person auch an Schlafstörungen leidet, liegt vor allem am Immunsystem.