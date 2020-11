Corona Infektion

Positiv - ja oder nein? Im Fall von Elon Musk stehen dahinter noch so einige Fragezeichen. Die Testergebnisse sind widersprüchlich.

"Ich habe vermutlich einen moderaten Covid-Fall", teilte Elon Musk am Freitag auf seiner Twitter-Seite mit. Nachdem der Unternehmer am Freitag leichte Erkältungssymptome verspürt hatte, hatte er sich testen lassen. Und das gleich mehrmals. Die Ergebnisse halten sich die Waage: Zwei Mal positiv, aber auch zwei Mal negativ auf Covid-19 getestet. Anlass für Musk seinen Unmut auf Twitter Luft zu lassen und die Validität der Tests in Zweifel zu ziehen. "Hier läuft so einiges schief", schreibt der Unternehmer. Bei den vier Tests handelte es sich allerdings um Schnelltests. Auf das Ergebnis seines PCR-Tests wartet Musk noch ab.

Corona-Skeptiker

Bereits in den vergangenen Monaten fiel Elon Musk durch negative Corona-Meldungen auf. Auf seinem Twitter-Account wetterte er gegen die Maßnahmen und bezeichnete sie als "faschistisch und "vollkommen übertrieben". Den Ärzten in Kalifornien warf er vor die Infektionszahlen unnötig aufzublasen und die Situation prekärer darzustellen, als sie eigentlich sei. Musk wetterte auf Twitter, dass die Menschen in ihren Häusern eingesperrt wären und dies ein Verstoß gegen ihre Grund- und Freiheitsrechte sei.

Wirtschaftliche Folgen

Besonders empört zeigte sich Musk über die Schließung der Geschäfte und den Arbeitsstop in den Fabriken. Dem Unternehmer missfiel natürlich vor allem, dass das Tesla-Hauptwerk in der Nähe von San Francisco ebenfalls geschlossen bleiben musste. Musk riskierte auch eine Konfrontation mit den Behörden, um die Produktion von Elektroautos möglichst schnell wieder hochzufahren.

Gefährliche Tweets

Virologen und Medienvertreter bezeichnen die Haltung von Elon Musk als überaus problematisch. Schon im Sommer schrieb Musk von einer "lächerlichen Zahl an fälschlicherweise positiven Tests". Eine Virologin reagierte darauf und kritisierte die Aussagen, die Musk auf einer nicht-wissenschaftlichen Basis vor seinen über 35 Millionen Followern tätigt. Kritik kommt auch von Bill Gates.