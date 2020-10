Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankreich explodiert

''Bedeutende Eskalation'' auch in Irland.

Paris. Frankreich hat am Samstag mit 16.972 Fällen die höchste Zahl an Neuinfektionen innerhalb eines Tages verzeichnet. Insgesamt waren damit nach den Angaben des Gesundheitsministeriums 606.625 Erkrankungen bekannt. Die Zahl der Todesfälle stieg um 49 auf 32.198. In Irland sprachen die Behörden unterdessen vor einer "bedeutenden Eskalation" von Covid-19-Infektionen.

So gab der amtierende leitende Gesundheitsbeamte Ronan Glynn 613 neue Fälle bekannt - der höchste Wert seit April, als noch ein landesweiter Lockdown galt.

Auch in den USA stieg die Zahl der Neuinfektionen rasant an. Die US-Seuchenzentren CDC berichteten von 50.160 bekannten Fällen und 816 weiteren Todesopfern. Damit verzeichnen die USA insgesamt 7,3 Millionen Infektionen und 208.118 Tote.