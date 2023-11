Corona-Welle: Schon jetzt immer stärker

Schon jetzt sind mehr als 20.000 an Corona erkrankt. In einer Woche stiegen die Zahl um ein Drittel.

Die Zahl der Krankenstände steigt rapide. In dieser Woche sind 280.172 in Österreich krank (das sind Daten der Arbeitnehmer und Arbeitslose, die bei der ÖGK versichert sind). Im Vergleich zur Vorwoche ist das ein Anstieg von 7,5 %.

Extremer Anstieg der Ansteckungen

Extrem auffällig ist allerdings der Anstieg bei den Corona-Fällen. Vor einer Woche waren offiziell 15.676 mit einer Covid-Infektion daheim. Diese Woche sind es schon 20.982 Österreicher – ein Plus von 34 %!

"Steuern auf höchste Covid-Welle zu"

Erst am Vortag hat der renommierte Wiener Forscher Ulrich Elling auf X gepostet: „Wir steuern auf eine der höchsten Covid-Wellen jemals zu." In anderen EU-Ländern sei derselbe Trend vorhanden, sofern Daten vorlägen. Elling empfiehlt daher: Jetzt geimpft zu sein, eine Maske zu tragen und Rücksicht zu nehmen. Er erinnert daran, dass Geimpfte "de facto keine Erstinfektion" hätten und Corona eben kein Schnupfen sei.

Dunkelziffer enorm hoch

Auch wenn die Zahlen im Vergleich zu vergangenen Corona-Wellen relativ klein wirkt, die Dunkelziffer ist wohl um ein Vielfaches größer. Der Grund: Derzeit lässt sich kaum jemand testen. Wer an Symptomen leidet nimmt an, es sei ein grippaler Infekt. Derzeit sind offiziell an einem solchen 76.207 Österreicher erkrankt (+9 % zur Vorwoche).

Auch wenn erst im Februar der Höhepunkt der echten Grippe-Welle erwartet wird. Auch hier zeigt sich ein Mega-Anstieg von 36 % (von 309 auf 420 Fälle).