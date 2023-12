Derzeit gibt es so viele Corona-Infektionen wie noch nie. Experten warnen vor der Mutation Pirola.

Die Abwasseranalyse zeigt, wie die Virusbelastung nach oben schießt. Die aktuelle Corona-Welle ist so hoch wie nie. Noch nie seit Ausbruch der Pandemie gab es so viele Corona-Infektionen. Vergangene Woche waren rund 42.000 Menschen mit Covid krankgeschrieben.

"Eine Welle in der Form war noch nie zu sehen"

Der Immunologe Andreas Bergthaler warnt auf Ö1, dass die Verbreitung von Corona in den vergangenen Tagen stark angestiegen ist. "Das ist eine Welle, die in der Form in der Pandemie wahrscheinlich noch nicht zu sehen war."

Infektion wird für jeden wahrscheinlicher

Es sei klar erkennbar, dass die besonders ansteckende Pirola-Variante weiter zunehme. Derzeit macht die Variante rund ein Drittel des Infektionsgeschehens aus. Es sei anzunehmen, dass die Variante sich noch weiter ausbreite, was vor allem eines bedeutet: Eine Infektion wird für jeden wahrscheinlicher.

Experte Bergthaler empfiehlt daher zu persönlichen Schutzmaßnahmen: Maske, öfter testen und impfen gehen. Die verabreichten Impfdosen seien in letzter Zeit allerdings "verschwindend gering".

Immunologe Andreas Bergthaler