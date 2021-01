Corona: Wien impft eine Woche früher weiter

Anders als der Rest Österreichs beginnt Wien bereits am 6. Jänner.

Wien. Trotz vorhandenen Impfstoffes beginnt die nächste Corona-Impfung erst am 12. Jänner. Wien will nicht so lange warten und beginnt bereits am 6. Jänner mit der nächsten Impf-Runde. "Wir werden in Wien keine Zeit verlieren", sagte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber "ORF Wien". Sobald der nächste Impfstoff verfügbar sei, würde weitergeimpft, kündigt er an. Ab 5. Jänner würden im Shop der Bundesbeschaffung etwa 5.000 Impfdosen zum Abruf bereit stehen.

Die neue Runde der Impfung ist für Mitarbeiter und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Mitarbeitern in Corona-Stationen der städtischen Kliniken und großer privater Spitäler reserviert.

Hier wird zunächst geimpft: