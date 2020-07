Wieder ist die Zahl der Corona-Erkrankten in Oberösterreich gestiegen.

In Oberösterreich ist die Zahl der Covid-19-Fälle erneut nach oben gegangen: Von Sonntag 17.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr stieg die Anzahl von 393 auf 414. Die stärksten Zuwächse wurden in den Bezirken Linz-Stadt, Linz-Land und Perg verzeichnet. Stand Montagfrüh wurden 22 Patienten in Spitälern auf Normalstationen und einer auf der Intensivstation behandelt. 2.854 Personen waren in Quarantäne.