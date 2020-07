Coronastrafen - 174.000 Euro an Ausgangsstrafen alleine in Klagenfurt

Bis Ende April insgesamt 583 Anzeigen - Von 451 Strafverfügungen 348 bezahlt und erledigt.

Klagenfurt/Wien. 348 Verwaltungsstrafen zu je 500 Euro wegen Verstößen gegen die inzwischen aufgehobenen Coronavirus-Ausgangsregeln sind allein in Klagenfurt bis Ende April verhängt und in der Folge bezahlt worden. Das macht in Summe 174.000 Euro. Insgesamt sind beim Magistrat in dem Zeitraum 583 Anzeigen eingelangt, hieß es dort auf APA-Anfrage. In 451 Fällen wurden Strafverfügungen erlassen.

Die erwähnten 348 Verwaltungsstrafen wurden mit der Bezahlung rechtskräftig erledigt. 103 Verwaltungsstrafverfügungen wurden beeinsprucht. Von diesen wurden dann 21 eingestellt und 25 anders erledigt. 57 Verwaltungsstrafverfahren waren zunächst noch offen. Die Verwaltungsstrafbehörde Klagenfurt setzte für diese Vergehen - Verstöße "betreffend das Betreten öffentlicher Orte" 500 Euro Strafe an, der Strafrahmen betrug 1.450 Euro.