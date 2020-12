Coronavirus: Das sind die sichersten Bezirke Österreichs

Hier werden derzeit am wenigsten Neuinfektionen gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 316.581 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (11. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 4.289 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 273.503 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.651 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 572 der Erkrankten auf Intensivstationen.Trotz nach wie vor hohen Neuinfektionszahlen österreichweit (fast 3.000 neue Fälle binnen 24 Stunden), gibt es auch Bezirke, in denen die Zahlen besonders niedrig sind.