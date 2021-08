'Covid-22': Forscher warnt vor neuer Corona-Super-Variante

Wissenschaftler Sai Reddy rechnet mit einer neuen Corona-Variante, die weit gefährlicher als Delta ist.

Österreich und andere Staaten Europas schlittern derzeit in die vierte Corona-Welle. Obwohl bereits weite Teile der Bevölkerung geimpft sind, stiegen die Corona-Zahlen zuletzt wieder deutlich an. Der Grund dafür: die hoch ansteckende Delta-Variante.

"Sechs harte Monate"

Wissenschaftler Sai Reddy von der ETH Zürich warnt nun allerdings davor, dass eine neue Variante entstehen könnte, die noch gefährlicher ist. Es sei „unausweichlich“, so der Forscher im Interview mit dem „Blick“, dass auch die Delta-Variante eine Fluchtmutation bildet. „Es ist die nächste Phase der Pandemie, wenn Beta oder Gamma infektiöser werden oder aber Delta Fluchtmutationen entwickelt. Das wird das große Problem des kommenden Jahres sein“, so Reddy.“ Covid-22 könnte noch schlimmer werden als das, was wir jetzt erleben.“

Wissenschaft und Politik müssen sich bereits jetzt darauf vorbereiten, so Reddy weiter. „Wenn eine solche Variante auftaucht, müssen wir sie so früh wie möglich erkennen und die Impfstoffhersteller müssen die Vakzine rasch anpassen.“ Der Wissenschaftler rechnet jedenfalls mit „sechs sehr harten Monaten“. Der kommende Herbst und Winter werden seiner Einschätzung nach wie im letzten Jahr werden.