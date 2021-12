Darum zeigt der BioNTech-Chef jetzt sein Impf-Foto

Ugur Sahin stellt sich damit gegen Fake News in den sozialen Medien.

Biontech-Gründer Ugur Sahin wollte eigentlich nie ein Foto seiner eigenen Impfung veröffentlichen, nun entschied sich der 56-Jährige aber dennoch dazu. Auf Linkedin lud der deutsche Mediziner ein Foto seiner Immunisierung hoch.

Zuvor ging in den sozialen Medien das Gerücht viral, wonach Sahin selbst nicht geimpft sei und dem BioNTec-Impfstoff nicht vertraue. Im Netz kursiert ein Interview, in dem der 56-Jährige tatsächlich sagt, dass er nicht geimpft sei. Allerdings stammt dieses Video aus dem Dezember 2020. Sahin ließ sich impfen, sobald er an der Reihe war. Inzwischen ist der Biontech-Gründer dreifach immunisieren.

Omikron

Sahin hatte sich angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante für eine frühere dritte Impfung ausgesprochen. "Mit Blick auf Omikron sind zwei Dosen noch keine abgeschlossene Impfung mit ausreichendem Schutz. Wenn sich Omikron, wie es aussieht, weiter ausbreitet, wäre es wissenschaftlich sinnvoll, bereits nach drei Monaten einen Booster anzubieten", sagte Sahin dem "Spiegel" (Donnerstag). In Großbritannien werde dies bereits so gehandhabt.