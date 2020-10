Das ist der Corona-Geheimplan des Kanzlers

Nach einem positiven Fall im Kanzleramt wartet Kurz nun auf sein eigenes Testergebnis.

Wenn Test positiv ist, begibt sich Kurz mit seinen engsten Mitarbeitern ins Kanzleramt in Quarantäne und regiert von dort weiter, das erfuhr oe24 aus dem Kanzleramt.

Geheimplan bei positivem Test

Der Plan im Detail: Was wäre, wenn Sebastian Kurz Covid-­positiv wäre? Er müsste dann wie jeder Positive in die Isolation. In der ersten Welle wurden Isolationspläne für den gesamten Corona-Einsatzstab der Regierung – inklusive Vizekanzler und Gesundheits- und Innenminister – geplant. Damals gab es nur im Kanzleramt Termine. Das ist jetzt anders. Jeder Minister macht seine Termine wieder in seinem jeweiligen Ministerium.

Kurz würde aus Kanzleramt regieren

Kurz und sein Team würden sich aber weiterhin im Kanzleramt in Isolation begeben. Dort wurden eigene Feldbetten vorbereitet, damit die Arbeit von dort normal weitergehen könnte, solange es ginge.