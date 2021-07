Das sind die Corona-Hotspots in Österreich

In Österreich sind binnen 24 Stunden 263 Corona-Infektionen registriert worden.

Nach Bezirken aufgeschlüsselt, hat derzeit Lienz (125) in Tirol österreichweit die höchste Sieben-Tages-Inzidenz.



An zweiter Stelle folgt Zell am See (119,1) in Salzburg und Reutte (57,5) in Tirol. Hier die 20 Bezirke mit den höchsten Sieben-Tages-Inzidenzen ...



