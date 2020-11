Das sind die neuen Corona-Hotspots Österreichs

In diesen Bezirken explodieren die Corona-Zahlen derzeit völlig.

Innerhalb nur einer Woche sind in Österreich 30.208 aktive Coronavirus-Fälle dazugekommen. Im Spital werden derzeit 2.755 Covid-Patienten behandelt, 473 Patienten liegen auf der Intensivstation. 230 Menschen sind in der vergangenen Woche an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung verstorben. Gestern wurden 6.120 neue Fälle registriert. Allein in 24 Stunden mussten 299 Covid-Erkrankte im Krankenhaus aufgenommen werden. 45 verstarben. Negative Spitzenreiter im Infektionsgeschehen sind weiterhin Oberösterreich und Tirol.

Absoluter Hostspot ist nun der Bezirk Rohrbach in Oberösterreich. Hier wurden in den vergangenen 7 Tagen 1.088 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Dahinter folgen Schwaz (Tirol) sowie die oberösterreichischen Bezirke Schärding, Eferding und Urfahr-Umgebung. Die Lage in Wien hat sich unterdessen stabilisiert – die Bundeshauptstadt gehört mit einer 7-Tages-Inzidenz von 251 inzwischen zu den sichersten Gegenden Österreichs.

Hier gibt es die meisten Fälle

Rohrbach: 1088 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Schwaz: 1064

Schärding: 1052

Eferding: 1049

Urfahr-Umgebung: 938

Ried im Innkreis: 932

Freistadt: 926

Steyr-Land: 868

Dornbirn: 859

Sankt Johann im Pongau: 845

Jennersdorf: 801

Tamsweg: 800

Perg: 790

Grieskirchen: 774

Bregenz: 722

Kirchdorf an der Krems : 696

Vöcklabruck: 682

Scheibbs: 645

Güssing: 642

Steyr: 633