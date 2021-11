Das sind die zwei größten Corona-Cluster in NÖ

Die größten Corona-Cluster in Niederösterreich sind am Donnerstag weiterhin in zwei Betrieben im Bezirk Scheibbs registriert worden.

St. Pölten. Eine Metallverarbeitungsfirma und ein Automobilzulieferer meldeten jeweils einen Rückgang um sechs auf 40 Infizierte. In der Asylbetreuungsstelle sank die Zahl der Fälle um einen auf 39, teilte das Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Ein neuer Cluster betrifft ein Pflegeheim im Bezirk Hollabrunn mit 20 positiven Tests. Unterdessen laufen in Traiskirchen (Bezirk Baden) die Vorbereitungen für die Corona-Schutzimpfung für Fünf- bis Elfjährige. Voraussetzung ist grünes Licht durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA sowie durch das Nationale Impfgremium. Anmeldungen können danach via NÖ Impfplattform durchgeführt werden. "Die Nachfrage für die Kinderschutzimpfung angesichts der dramatischen Lage ist äußerst groß", betonte Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) in einer Aussendung.