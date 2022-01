Noch immer fehlt die Zahl der täglichen Neuinfektionen.

Am Mittwoch gab es mit 27.677 Neuinfektionen einen neuen Corona-Höchstwert in Österreich. Mit Spannung werden daher die heutigen Corona-Zahlen erwartet. Diese lassen aber einmal mehr auf sich warten - auch um 12 Uhr waren die neuesten Zahlen noch ausständig. Offenbar gab es - wie auch schon am Vortag - Probleme bei den Meldungen.

Laut EMS wurden binnen 24 Stunden 25.592 Neuinfektionen registriert.