Delta: In diesen Ländern wütet bereits die vierte Corona-Welle

Die Corona-Hotspots Europas: Wo die Zahlen jetzt wieder explodieren.

Wegen der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus verschärfen mehrere europäische Länder und Regionen ihre Schutzmaßnahmen wieder.



In den Niederlanden sind Discos und Nachtclubs erneut geschlossen, auch in Katalonien wurde das soziale Leben am Samstag wieder eingeschränkt. S



orgen bereitet zudem das bevorstehende Finale der Fußball-EM vor zehntausenden Fans in London.