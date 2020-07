Deutsche Medien schreiben von 'Corona-Katastrophe'

Corona-Cluster als GAU für den heimischen Tourismus. Die deutsche 'BILD' schreibt bereits von der 'Corona-Katastrophe im Ösi-Paradies'

Die Zahl der Infizierten in St. Wolfgang stieg am Montagabend auf bereits 62. Über 1.000 Personen - Mitarbeiter von Hotels, Restaurants, Bars, aber auch Gäste haben sich im oberösterreichischen St. Wolfgang testen lassen Ein Cluster, der nun nicht nur in ganz Österreich, sondern auch in Deutschland mit Argusaugen beobachtet wird.

Die deutsche „BILD“ spricht sogar bereits von einer „Corona-Katastrophe im Ösi-Paradies“. Die idyllische Seenregion war demnach ein Gewinner der Corona-Pandemie. Während viele Gäste den Urlaub in einer Stadt oder am Meer meiden, konnte sich St. Wolfgang über volle Hotels und guten Umsatz freuen. „Doch jetzt verbreitet sich auch dort das Virus “, schreibt das „BILD“.

In St. Wolfgang wächst nun die Sorge vor einem neuen Ischgl. Die „BILD“ lässt dabei einen Parkplatzbewirtschafter zu Wort kommen, der von einem Urlaub in der Region abrät: „Ich würde im Moment auch nicht Urlaub in St. Wolfgang machen.“

Das Corona-Protokoll vom Wolfgangsee