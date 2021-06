Diese 13 Bezirke sind bereits coronafrei

In diesen Regionen wurde in der vergangenen Woche kein einziger Corona-Fall gemeldet.

Die Corona-Zahlen sinken weiter: Österreichweit sind am Dienstag den zweiten Tag in Folge erstmals seit Monaten weniger als 100 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. In den vergangenen 24 Stunden kamen 58 Fälle hinzu. Somit fiel die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erstmals seit August 2020 auf unter zehn - sie lag nunmehr bei 9,9.

Am Montag hatten die Behörden mit 94 neuen Fällen erstmals seit 10. August weniger als 100 Neuinfektionen gemeldet. Am Dienstag waren es 58. Das liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen Woche, da kamen täglich 126 neue Fälle hinzu. Allerdings bereinigten am Dienstag zwei Bundesländer ihre Daten - in Kärnten gab es minus zehn Neuinfektionen und in der Steiermark minus vier. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen sank österreichweit auf 2.521. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 21,9. In den restlichen acht Bundesländern liegt sie teils deutlich unter zehn.

Hier gibt es keine Neuinfektionen

Insgesamt gibt es in Österreich nun schon 13 Bezirke mit einer Inzidenz 0.

Eisenstadt (B)

Rust (B)

Neusiedl am See (B)

Hermagor (K)

Hollabrunn (NÖ)

Steyr (OÖ)

Gmunden (OÖ)

Grieskirchen(OÖ)

Kirchdorf an der Krems (OÖ

Schärding (OÖ)

Steyr-Land (OÖ)

Murau (ST)

Kufstein (T)