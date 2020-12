Dompfarrer Faber: Impfgegner wie kleine Kinder

Toni Faber, wird sich sobald als möglich gegen das Coronavirus impfen lassen.

Dompfarrer von St. Stephan, Toni Faber, zeigt in einem Interview mit "Wien heute" kein Verständnis für Impfgegner und Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten. Faber: "Da kommt‘s mir fast vor, dass man mit kleinen Kindern reden muss, die nicht verstehen warum sie jetzt einen Tag das Bett hüten müssen, warum sie jetzt ein Medikament, das nicht süß schmeckt, essen müssen. Ich hoffe, da wird sich die Vernunft und der Verstand gegenüber allen falschen Ängsten durchsetzen."

Er selbst werde sich sobald als möglich gegen das Coronavirus impfen lassen, so der Dompfarrer weiter. Faber schloss sich den Worten von Papst Franziskus an, der in seiner Weihnachtsbotschaft am Freitag sagte, dass die Impfstoffe allen und vor allem den Verletzlichsten zugänglich gemacht werden sollen.