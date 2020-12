Einwohner Wuhans machen wieder Party

Ausgelassene Stimmung auf einem Konzert in der chinesischen Millionenmetropole – Menschen feiern dicht an dicht.

Wuhan. Das neuartige Coronavirus war Anfang 2020 in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan erstmals beim Menschen nachgewiesen worden. Seitdem breitete es sich in der ganzen Welt aus. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich bereits mehr als 73 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt. Mehr als 1,6 Millionen Infizierte starben.

In Wuhan selbst gab es laut chinesischer Behörden seit 10. Mai keinen lokalen Corona-Fall mehr. So kehrt auch das Nachtleben wieder zurück in den ersten Covid-Hotspot der Welt wieder zurück. Wie aktuelle Bilder zeigen, singen, tanzen und feiern die Bewohner ausgelassen bei einem Konzert. Aber auch das traditionelle Essen ist zurück und Treffen mit Freunden sind ebenfalls wieder möglich.

In Wuhan sprechen die Menschen daher von einem zweiten Leben: Das Leben nach der Pandemie. Österreich steckt in der zweiten Corona-Welle – von einem Leben nach der Pandemie kann man hier derzeit nur träumen.