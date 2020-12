Massentests: So viele Wiener waren bisher positiv

Viele positiv Getestet konnten mittels des genaueren PCR-Tests wieder entlastet werden.

Als eher gering entwickelt sich der Zustrom zu den Massentests in Wien auch am Sonntag. 19.550 Personen (Stand: Sonntagfrüh) haben sich für einen Testtermin an einem der drei Standorte für die Massentests angemeldet, wie das Rathaus zu Mittag der APA mitteilte. Zur Veranschaulichung: Die tägliche Kapazität ist auf 150.000 Tests ausgelegt. Laut vorläufigen Zwischenstand wurden an den ersten beiden Testtagen - durch PCR-Tests verifizierte - 79 positive Fälle gefunden.

Die Ergebnisse im Detail: Am Freitag wurden im Zuge der Massentests insgesamt auch 107 PCR-Tests durchgeführt. Dies geschieht im Anschluss an ein positives Ergebnis beim Schnelltest. Davon ergaben 39 ein positives und 68 ein negatives Ergebnis, gab ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bekannt. Erste Ergebnisse gibt es auch schon für den gestrigen Samstag: Von 112 Test sind 40 positiv, 50 negativ. 22 Proben sind noch in der Auswertung, hier liegt noch kein Resultat vor.

Run auf die Stadthalle

Für den heutigen Sonntag haben sich laut vorläufigem Letztstand von der Früh 19.550 Personen für einen Testtermin an einem der drei Standorte für die Massentests angemeldet. In der Auslastung gibt es dabei große Unterschiede - die Stadthalle ist wieder ausgebucht, wohingegen es vor allem in der Messe Wien eine überaus hohe freie Kapazität gibt.

Aus diesem Anlass hat sich Stadt Samstagabend dazu entschlossen, die Zugangsregel zur Testung zu lockern. Ab sofort können Personen, die einen Testtermin fixiert haben, ihre Familienangehörigen mit zum Testen bringen, obwohl diese nicht persönlich angemeldet sind. Möglich ist dies am Standort Messe.

Keine Ummeldung erforderlich

Wichtig ist auch zu wissen: Sollte sich jemand dazu entschließen, das Angebot wahrzunehmen, aber an einem anderen Standort angemeldet sein, sei das kein Problem, wurde versichert. Man könne sich ohne Ummeldung oder Bekanntgabe zur Messe begeben.

Der Unterschied zu vorher ist: Bisher war es notwendig, dass jeder Einzelne, der an den Massentests teilnehmen wollte, über eine Online-Anmeldeplattform einen persönlichen Termin für einen der drei zur Verfügung stehenden Standorte Stadthalle, Messe Wien oder Marx-Halle fixieren musste.

Der Bundesheer-Sprecher beschrieb die aktuelle Lage bei den Teststationen als "ruhig und geordnet". Dabei rief er auch zur Teilnahme auf: "Die Bevölkerung kann gerne zu uns kommen." Eine Terminanmeldung - auch für heute noch - sei jederzeit möglich.