Erneut 73 Corona-Infektionen in 24 Stunden

Die aktuelle Pandemie-Situation ist kein Grund zur Sorge, doch die Fallzahlen sinken weiterhin nicht: Gestern wurden österreichweit erneut 73 Neuinfektionen registriert, 38 davon allein in Wien.

Aktuell leben laut den amtlichen Angaben des Gesundheitsministeriums die meisten Corona-Infizierten in Oberösterreich (539) und in Wien (405). Die Zahlen stiegen auch am Montag an: Plus 38 Fälle in Wien, plus 20 in Oberösterreich, plus 6 in Salzburg, vier jeweils in der Steiermark und in Tirol, dazu noch ein Fall in Vorarlberg.

Insgesamt wurden somit in Österreich 18.958 Menschen seit Ausbruch der Corona-Pandemie positiv getestet, 709 Österreicher sind daran verstorben, 17.059 gelten als gesundet. In dieser Situation warnte auch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne): "Der weltweite Höhepunkt der Pandemie ist noch nicht erreicht." Weltweit werden aktuell bis zu 200.000 Neuinfektionen registriert.