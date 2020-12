Erste Frau in Deutschland bekam Corona-Impfung

Noch vor dem offiziellen Start am Sonntag.

Die 101-jährige Edith Kwoizalla ist die erste Corona-Geimpfte in Deutschland. Sie bekam die Impf-Spritze im Seniorenzentrum in Halberstadt (Landkreis Harz), wo bereits am Samstag – noch vor dem offiziellen Start am Sonntag – geimpft wurde. Kwoizalla soll den Pieks gelassen entgegen genommen haben, wie Beobachter berichten.

Der Landkreis habe zuvor angefragt, ob die Einrichtung vorbereitet sei, sagte Betreiber und Pflegefachkraft Tobias Krüger. "Jeder Tag, den wir warten, ist ein Tag zu viel", sagte er. Insgesamt ließen sich den Angaben zufolge 20 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 10 Mitarbeitende impfen.

Offizieller Start am Sonntag

In Deutschland ist der offizielle Impfstart am Sonntag. Das Land Sachsen-Anhalt hatte am Samstagmorgen die erste Lieferung mit 9750 Impfdosen in Empfang genommen und sie gleich weiterverteilt an die Landkreise und kreisfreien Städte. Am Samstag wurden einige Zehntausend Impfdosen ausgeliefert. Sie werden von den zuständigen Landesbehörden an Impfzentren und mobile Teams verteilt. Zuerst sollen Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.