Erste Gipfel-Infos: Öffnungen sollen nur regional kommen

Bund und Länder setzen nach Runde mit Experten auf regionale Differenzierung

Die Bundesregierung berät am heutigen Montag wieder in drei Runden mit Experten, Landeshauptleuten und Opposition die aktuelle Corona-Situation. Bereits am Vormittag wurde gemeinsam mit Expertinnen und Experten die Corona-Situation in Österreich analysiert. Derzeit zeigen sich regional starke Unterschiede. Während die 7-Tages Inzidenz in Vorarlberg bei 67,5 liegt, ist diese in anderen Bundesländern deutlich höher.



Deshalb hat sich die Bundesregierung mit den Ländern auf ein weiteres regional differenziertes Vorgehen verständigt.



