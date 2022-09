Erstes Bundesland empfiehlt Distance Learning

Neue Leitlinie: Homeschooling, wenn ein Drittel der Klasse positiv ist.

In Tirol werden in den Schulen schon jetzt die Maßnahmen verschärft, berichtet ORF.at. So wurde ein Drei-Stufen-Plan empfohlen:

Bei drei oder mehr SchülerInnen, die positiv in einer Klasse getestet wurden, sollte die gesamte Klasse Antigen-Tests machen.

Ab fünf positiven Tests gilt zusätzlich wieder Maskenpf licht -MNS-Schutz bis zur Unterstufe, ab Oberstufe FFP2-Maske.

Und falls ein Drittel der Klasse Corona hat, kann es auch für die Dauer von fünf Tagen zu Distance Learning kommen.

Seit Schulstart sind die Corona-Fälle nicht nur in Tirol rasant gestiegen.