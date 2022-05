Experte rechnet mit neuer Corona-Welle im Juli

Die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 werden in wenigen Wochen auch in Österreich dominant sein.

Derzeit ist die Corona-Lage in Österreich noch ruhig. Am Montag wurden gerade einmal 1.733 Neuinfektionen gemeldet – die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 175. In anderen europäischen Ländern wie Portugal explodieren die Zahlen aber jetzt schon wieder. Schuld daran sind die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5. Diese sind nun auch in Österreich am Vormarsch.

Neue Welle im Sommer

Derzeit haben die beiden Varianten etwa einen Anteil von 9-10 Prozent, dieser wird in den nächsten Wochen aber stark steigen. „Wenn man sich anschaut, welchen Wachtumsvorteil diese Subvarianten haben, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Anteil sich jede Woche verdoppelt“, so Virologe Andreas Bergthaler im Ö1-Morgenjorunal. Setzt sich der Trend fort, dann sind BA.4 und BA.5. bereits in einem Monat dominant.

Molekularbiologe Ulrich Elling rechnet sogar damit, dass es bereits im Juli zu einer neuen Corona-Welle in Österreich kommen wird. „BA. 4 und 5. haben gezeigt, dass sie den Immunschutz besser umgehen können. Es ist damit ist zu rechnen, dass sich über den Sommer – vermutlich im Juli – eine Welle aufbaut“, so der Experte auf Ö1. Diese Welle werde aber weniger dramatisch sein als frühere.