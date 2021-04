Fahrplan: So läuft heute der Öffnungsgipfel

Die Öffnungskommission berät heute über Lockerungen. Das ist der Fahrplan.

Bund, Länder, Gemeinden und Sozialpartner diskutieren am Freitag die von der Regierung ab Mitte Mai angekündigte schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat diese in der Vorwoche in allen Bereichen von Kultur über Sport, Gastronomie bis Tourismus in Aussicht gestellt, mit strengen Auflagen. Die Öffnungskommission tritt um 11 Uhr im Bundeskanzleramt zusammen, Ergebnisse soll es am frühen Nachmittag (14 Uhr) geben.

Wie ÖSTERREICH gestern am Abend aber schon erfuhr, wird der Öffnungstermin der 19. Mai sein. Das wäre der Mittwoch vor Pfingsten. Darauf einigten sich Kurz und Kogler mit der Öffnungskommission in einer Vorab-Sitzung.