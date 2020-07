Familie nach Mallorca-Urlaub mit Corona infiziert

Eien vierköpfige Familie aus Cottbus hat sich im Urlaub auf Mallorca mit Corona infiziert. Die Insel gilt aktuell nicht als Risikogebiet.

Cottbus - Wie die Behörden aus Deutschland mitteilten, ist die Familie am Sonntag nach zwei Wochen aus dem Urlaub auf Mallorca zurückgekehrt. Einer der Arbeitgeber der Eltern habe daraufhin routinemäßig einen Corona-Test angefordert, der positiv ausfiel.

Die gesamte Familie befindet sich derzeit in Quarantäne, ebenso die Personen, die nach der Rückkehr mit den Eltern oder den Kindern in Kontakt standen. Keines der Familienmitglieder zeige bisher Symptome, so die Behörden.