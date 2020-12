Fix: Urlauber müssen in Quarantäne

Es gibt keine Ausnahme für die Malediven, aber für Tiroler und Vorarlberger Enklaven.

Wien. Wer auf die Malediven fliegt wie Richard Lugner oder Christian Mucha, muss nach der Heimreise in Quarantäne. Zumindest, wenn er ab Samstag zurückkommt. Dann gilt die Ein­reiseverordnung des Gesundheitsministeriums. Fast alle, die ab 17. 12. nach Österreich reisen, müssen in 10-tägige Quarantäne. Ab Tag 5 kann man sich mit einem PCR-Test wieder freitesten.

Ausnahmen gelten für Australien, ­Island, Japan, Neuseeland, Nor­wegen, Südkorea, Uruguay, den ­Vatikan, Finnland und Irland. Dort muss man zehn Tage gewesen sein. Ob man von Österreich in diese Länder einreisen darf oder vor Ort in Quarantäne muss (wie in Australien), ist separat zu klären. Keine Einschränkungen gelten auch für Reisende in die Enklaven in Tirol und Vorarlberg, für Berufsreisende und 24-Stunden-Pflegerinnen.