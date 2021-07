Forscher entdecken neues Coronavirus bei Fledermäusen

In einem Forschungsprojekt der University of East Anglia (UEA), der Zoological Society of London (ZSL) und der Public Health England (PHE) wurde ein neuartiges Coronavirus in britischen Hufeisenfledermäusen entdeckt.

Die Ergebnisse sind in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht worden.

Im Rahmen der Studie sammelten britische Forscher Kotproben von über 50 Kleinen Hufeisennase und schickten sie zur Virusanalyse an PHE.

Mittels Genomsequenzierung fanden die Forscher in einer der Fledermausproben ein neuartiges Coronavirus. Das Team bezeichnete dieses als "RhGB01". Dies ist das erste Mal, dass ein mit SARS verwandtes Coronavirus, ein sogenanntes Sarbecovirus, in einer Kleinen Hufeisennase entdeckt wurde, und das erste, das in Großbritannien entdeckt wurde.

Fledermäuse beherbergen das Virus seit vielen Jahren

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass das Virus schon seit langem in den Fledermäusen vorhanden ist, aber erst jetzt gefunden wurde, weil es zum ersten Mal getestet wurde. Das Team betont jedoch, dass es unwahrscheinlich ist, dass das neuartige Coronavirus eine direkte Bedrohung für den Menschen darstellt, es sei denn, es mutiert..

Professor Diana Bell, eine Expertin für neu auftretende zoonotische Krankheiten von der School of Biological Sciences der UEA, sagte: "Hufeisenfledermäuse kommen in ganz Europa, Afrika, Asien und Australien vor und die Fledermäuse, die wir getestet haben, liegen am westlichen Ende ihres Verbreitungsgebietes. Ähnliche Viren wurden bei anderen Hufeisenfledermausarten in China, Südostasien und Osteuropa gefunden.

"Unsere Forschung erweitert sowohl die geografischen als auch die Artbereiche dieser Virustypen und deutet auf ihr weit verbreitetes Vorkommen bei mehr als 90 Arten von Hufeisennasenfledermäusen hin.

"Diese Fledermäuse beherbergen dieses Virus mit ziemlicher Sicherheit schon seit sehr langer Zeit - wahrscheinlich seit vielen tausend Jahren. Wir wussten vorher nichts davon, weil dies das erste Mal ist, dass solche Tests bei britischen Fledermäusen durchgeführt wurden.

"Wir wissen bereits, dass es verschiedene Coronaviren auch bei vielen anderen Säugetierarten gibt. Dies ist ein Fall von 'suche und du wirst finden'.

"Die Forschung über die Ursprünge von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 beim Menschen verursacht, hat sich auf Hufeisenfledermäuse konzentriert - aber es gibt etwa 1.400 andere Fledermausarten und sie machen 20% der bekannten Säugetiere aus.

"Unsere Ergebnisse unterstreichen den Bedarf an robusten Genotyp-Tests für diese Art von Viren in Fledermauspopulationen auf der ganzen Welt. Und es wirft die wichtige Frage auf, welche anderen Tiere diese Arten von Viren in sich tragen."

Keine Bedrohung für den Menschen

Professor Andrew Cunningham, von der Zoological Society of London, sagte: "Unsere Ergebnisse zeigen, dass die natürliche Verbreitung von Sarbecoviren und die Möglichkeiten der Rekombination durch Koinfektion mit Zwischenwirten unterschätzt wurden.

"Dieses britische Virus stellt keine Bedrohung für den Menschen dar, da die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) - der Teil des Virus, der sich an Wirtszellen anheftet, um sie zu infizieren - nicht mit der Fähigkeit, menschliche Zellen zu infizieren, kompatibel ist.

"Das Problem ist jedoch, dass jede Fledermaus, die ein SARS-ähnliches Coronavirus beherbergt, als Schmelztiegel für die Mutation des Virus fungieren kann. Wenn also eine Fledermaus mit der von uns gefundenen RhGB01-Infektion mit SARS-CoV-2 infiziert wird, besteht die Gefahr, dass diese Viren hybridisieren und ein neues Virus mit der RBD von SARS-CoV-2 entsteht, das dann auch Menschen infizieren kann.

"Die Verhinderung der Übertragung von SARS-CoV-2 von Menschen auf Fledermäuse und damit die Verringerung der Möglichkeiten für eine Virusmutation ist bei der derzeitigen weltweiten Massenimpfkampagne gegen dieses Virus von entscheidender Bedeutung."