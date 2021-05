Studie liefert möglichen Grund für anhaltend positive Tests

Wissenschaftler fanden kleine Erbgutstücke von Coronaviren im Erbgut menschlicher Zellen

Ein Forscherteam hat offenbar ganz vereinzelt kleine Erbgutstücke des Coronavirus SARS-CoV-2 im Erbgut menschlicher Zellen gefunden.



Von ihnen gehe keine Gefahr aus, erläutert die Gruppe in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS"). Solche eingebauten winzigen Fragmente können nicht zu ganzen Viruspartikeln führen und auch keine erneute Infektion auslösen, meinten US-Wissenschafter vom Whitehead Institute for Biomedical Research in Cambridge.



