Die Neuinfektionszahlen sinken weiter, dennoch macht die Delta-Variante den Experten Sorgen.

Zwar sinken seit Wochen die Corona-Neuinfektionszahlen, allerdings macht den Forschern und Experten die aufkommenden Delta-Variante verstärkt Sorgen. So warnt auch der Komplexitätsforscher Peter Klimek im "Ö1-Mittagsjournal" vor der Ausbreitung der ansteckenderen Mutation. "Wir sollten uns nicht in falscher Sicherheit wägen", so Klimek. Stattdessen solle man bereits jetzt abklären, wie wir auf eine mögliche weitere Ausbreitung der Delta-Variante reagieren.

Forscher: "Vierte Welle wird kommen"

"Das wir es mit einer vierten Welle zu tun bekommen, das war immer klar. Die Frage ist, ob diese Welle eine derartige Dynamik entwickelt, dass wir wieder bei den Intensivstationen in Bedrängnis kommen und wir wieder einschneidende Maßnahmen brauchen", erklärt der Komplexitätsforscher. Noch sei unklar, wie stark man wieder dagegen halten müsse. "Dazu brauchen wir noch solidere Daten auch aus Österreich", wie stark sich das ausbreitet, so Klimek.

Jetzt gehe es darum darauf zu achten, wie stark sich diese Variante in Österreich ausbreite. Der Vorteil: Momentan könne man noch lokal stark darauf reagieren.