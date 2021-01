Geheimliste: Viel zu wenig Impfdosen

So viel Corona-Impfstoff kommt wirklich von Moderna & Pfizer.

Desaster. Die Impfkampagne in der EU ist seit ­Tagen von einer Pleiten-, Pech- und Pannenserie begleitet. Zunächst kürzte Pfizer/Biontech das EU-Kontingent um 20 Prozent, weil man aus einer Phiole statt fünf sechs Dosen ziehen kann.Dann hatte der kleine Pharmakonzern Moderna Produktionsschwierigkeiten. Und am Freitag erklärte auch noch AstraZeneca, die Lieferungen im ersten Quartal stark zu kürzen: wie berichtet, von zwei Millionen Dosen auf 509.000.Wie viele Impfdosen erhält Österreich also von Pfizer/Biontech, Moderna und Astra­Zeneca – wenn dieser Impfstoff zugelassen wird – wirklich? Die Antwort lesen Sie mit oe24plus.