Genesungswünsche von Johnson und Netanyahu

Der israelische Regierungschef und der britische Premierminister wünschen den Trumps eine schnelle Erholung.

Washington/Jerusalem. Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem corona-infizierten US-Präsidenten Donald Trump und der First Lady eine schnelle Genesung gewünscht. "Meine besten Wünsche für Präsident Trump und die First Lady. Ich hoffe, sie werden beide schnell wieder gesund", schrieb Johnson am Freitag auf Twitter. Johnson war im Frühjahr selbst an Covid-19 erkrankt und musste zeitweise sogar auf der Intensivstation behandelt werden.

Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seine Frau haben den Trumps eine rasche Genesung gewünscht. "Wie Millionen von Israelis denken Sara und ich an Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump und wünschen unseren Freunden eine vollständige und schnelle Genesung", hieß es am Freitag auf dem Twitter-Account des israelischen Regierungschefs.

Israel und die USA pflegen seit dem Amtsantritt Trumps ein sehr gutes Verhältnis, Netanyahu und Trump sind eng miteinander verbunden.