Das Gesundheitsministerium hat die Zahl der Neuinfektionen von knapp 500 auf 594 Fälle nach oben korrigiert.

Im 24-Stunden-Vergleich sind 594 neue CoV-Fälle in Österreich gemeldet worden. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums (Stand: heute, 11.00 Uhr) hervor. Damit steigt die Zahl der bisher bestätigten Fälle auf 29.929. Derzeit sind 3.705 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

340 neue CoV-Fälle nach Datenergänzung

Ein Teil der neu gemeldeten Fälle dürfte sich auf Nachmeldungen in Wien stützen. In Wien wurden binnen 24 Stunden insgesamt 340 neue Fälle in die Coronavirus-Statistik aufgenommen. Dabei handelt es sich laut Krisenstab zum Teil jedoch um ältere Testergebnisse, die nun ergänzt wurden, hieß es am Dienstag.