Gleich 502 Neuinfektionen an nur einem Tag

Mehr als die Hälfte der neuen Fälle wurde erneut in Wien gemeldet.

Nach dem Rekordansteig am Dienstag wurden auch am Mittwoch wieder mehr als 500 Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden gab es exakt 502 neue Fälle, mehr als die Hälfte davon alleine in Wien. Damit sind österreichweit aktuell 4.072 Personen erkrankt.

Bisher gab es in Österreich 30.583 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (09. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 747 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 25.764 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 197 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 36 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 9

Kärnten: 2

Niederösterreich: 57

Oberösterreich: 73

Salzburg: 2

Steiermark: 11

Tirol: 76

Vorarlberg: 14

Wien: 258

258 neue Fälle in Wien

Stand Mittwoch, 9. September 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 9.559 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 223.

Seit gestern, Dienstag, wurden 4.357 Corona-Tests ausgewertet. Insgesamt wurden bisher 341.923 Corona-Test in Wien vorgenommen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 4.217 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.