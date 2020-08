Gleich 71 neue Corona-Fälle in Wien

Wien meldet binnen 24 Stunden gleich 71 Neuinfektionen.

lStand Dienstag 8.00 Uhr sind in Wien 5.655 positive Testungen bestätigt. Das sind um gleich 71 mehr als noch am Montag. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 204.

4.714 Personen sind genesen.

13 neue Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich