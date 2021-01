Kunden bekommen eine FFP2-Maske gratis zur Verfügung

Die Ankündigung der Supermarktketten, die ab 25. Jänner verpflichtenden FFP2-Masken zu einem Preis von 59 Cent je Stück zu verkaufen, hat bei Spar, Rewe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) und Hofer zu einem Mega-Ansturm geführt. Teilweise sei man schon ausverkauft, hieß es von Spar und Rewe.

Spar und Rewe preschen vor

Die ersten Supermarktketten haben nun darauf reagiert und geben gratis FFP2-Masken aus. In Spar-Filialen bekommt man bereits am Samstag zu jedem Einkauf eine kostenlose Maske.

Auch Rewe stellt Kunden ab Montag eine kostenlose Maske zur Verfügung. „Die Nachfrage nach FFP2-Masken war in den letzten Tagen wirklich sehr hoch. Wir haben bemerkt, dass sich zudem große Unsicherheit breitmacht, was die Verfügbarkeit von FFP2-Masken betrifft. Deshalb haben wir beschlossen, dem entgegenzuwirken und den Druck etwas rauszunehmen, indem wir unseren Kundinnen und Kunden in den ersten Tagen der FFP2-Masken-Tragepflicht ab Montag die erste FFP2-Maske gratis zur Verfügung stellen. Damit können Kundinnen und Kunden sicher und konform mit den Verordnungen der Bundesregierung bei uns einkaufen", so Vorstand Marcel Haraszti.