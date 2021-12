Handel lockt mit Mega-Rabatten

Stressige Zeiten für das Christkind: Weniger als zwei Wochen bleiben bis zum Fest.

Handel. Das Rennen um die besten Geschenke ist nach einer Zwangspause im Lockdown wieder eröffnet. „Wir erwarten einen starken Andrang“, sagt Rainer Will vom Handelsverband zu Österreich. Kein Wunder: Es bleiben nur mehr elf Einkaufstage bis Weihnachten.

»Wir freuen uns, wieder aufsperren zu können«

Sicherheit. Viele Shops locken die Kunden jedenfalls ab Montag mit deutlich ­billigeren Produkten. Kika und Leiner senken die Preise vieler Möbel um 35 % und sagen viele weitere Rabatte ab kommender Woche an. „Sicherheit geht natürlich vor, aber wir freuen uns, dass wir wieder aufsperren können“, sagt Reinhold Gütebier, Geschäftsführer der Einrichtungsgeschäfte Kika und Leiner. Die ÖSTER­REICH-Recherche zeigt: Es sind viele beliebte Geschenke deutlich billiger zu haben.

Das iPhone 12 (64 GB Schwarz) ist bei Media Markt um 799 Euro (statt 899 Euro) zu haben.

Den „Lego Technic“-Lamborghini gibt es um 24 % preisgesenkt (289 Euro bei Interspar).

Für die Fitness: „Polar Vantage V“-Sportuhr um –40 %. 299,99 Euro bei Hervis.

Spendabel. Eine Studie der Johannes Kepler Uni in Linz zeigt: Jeder von uns plant heuer, 330 Euro für Geschen­ke auszugeben. In Summe sind das 1,94 Milliarden Eu­ro. Fazit: Trotz Coronakrise bleibt das Christkind fast so spendabel wie vor der Pandemie. 37 % der Österreicher warten laut Studie auf das Öffnen der Geschäfte am Montag.